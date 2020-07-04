Как соцсети встретили жалобу на рекламу ЛГБТ с помощью мороженого. «Путин, помоги». Подборка мемов

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Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, пломбир, сладость, мороженое
Екатерина Лахова пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на то, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к флагу ЛГБТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи интернета отреагировали на заявление руководителя Союза женщин РФ Екатерины Лаховой о том, что в мороженом «Радуга» есть пропаганда движения ЛГБТ. В соцсетях выразили отношение к этому с помощью мемов. Лучшие произведения пользователей Twitter — в подборке URA.RU.

Ранее Екатерина Лахова пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на то, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к флагу ЛГБТ. Президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов категорически не согласен с мнением Лаховой. «Радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — отмечает он.

Фото: Twitter

Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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