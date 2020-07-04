Мэр рассказал о последнем разговоре с Дерягиной, который состоялся за несколько часов до ее смерти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дому пионеров Ленинского района Екатеринбурга присвоят имя умершего депутата гордумы Елены Дерягиной, возглавлявшей учреждение 35 лет. Об этом на прощании с народным избранником заявил глава города Александр Высокинский, выступая перед собравшимися. В ближайшее время будет принято соответствующее решение, заверил мэр.

«Будем инициировать процесс присвоения ее имени учреждению, которым она [Дерягина] много лет руководила», — сказал Высокинский. Также он отметил, что общался с депутатом за несколько часов до ее смерти. «Мы обсуждали, что будет после [подведения итогов голосования по Конституции]. Мы не говорили о тех опасностях, которые есть, мы вместе думали о будущем», — поделился градоначальник.

На панихиде также присутствовали вице-мэры Марина Андрусь и Дмитрий Баранов, начальник департамента финансов Анна Турунцева и ее заместитель Ольга Сысолятина, руководитель департамента образования Екатерина Сибирцева, начальник управления культуры Илья Марков. Городскую думу представляли спикер Игорь Володин и часть депутатов, тесно работавших с Дерягиной. При этом многие депутаты отпросились у спикера, учитывая информацию о том, что одной из причин смерти коллеги стал коронавирус.

Церемония прощания с Еленой Дерягиной прошла рядом с крематорием на Сибирском тракте Фото: Анна Майорова © URA.RU

От областных властей на церемонию пришли министр культуры Светлана Учайкина, выступившая с эмоциональной речью (чиновница едва сдерживала слезы), лидер свердловских единороссов, вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий и его коллега Виктор Маслаков. Губернатор Евгений Куйвашев и сенатор, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий передали слова соболезнования родным и близким Елены Дерягиной.

Она скончалась в ночь с 1-го на 2 июля в ЦГКБ №6. Официальная причина ее смерти — оторвавшийся тромб, однако в кулуарах представительного органа уверены: осложнению состояния Дерягиной предшествовало заболевание коронавирусом. Елена Дерягина была одним из самых опытных депутатов нынешнего созыва думы. С 1985 года она возглавляла Дом пионеров Ленинского района, с 2005 года — избиралась в екатеринбургскую думу.

В гражданской панихиде участвовали несколько десятков человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предполагалось, что руководство города на церемонии прощания будет представлять только Высокинский, однако глава Екатеринбурга прибыл в сопровождении двух заместителей и нескольких статусных подчиненных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Ленинского района Дмитрий Ноженко отвечал за организацию похорон. Также присутствовал его коллега из Верх-Исетского района Андрей Морозов Фото: Анна Майорова © URA.RU

От гордумы Екатеринбурга, помимо Игоря Володина, на прощание с Дерягиной пришли около половины депутатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вопреки ожиданиям, «женская фракция» (достаточно сплоченная группа) в гордуме была представлена лишь Еленой Бондаренко. Остальные побоялись COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

После панихиды Высокинский и Володин о чем-то переговорили наедине Фото: Анна Майорова © URA.RU