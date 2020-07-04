Минтранс РФ предлагает строить дороги на личные средства россиян

В Минтрансе РФ хотят предложить россиянам принять участие в финансировании строительства транспортных объектов. Такое заявление сделал глава ведомства Евгений Дитрих.
По словам Дитриха, его министерство хотело бы попробовать механизм, который применяет Минострой РФ в жилищном строительстве. «Это — привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», — цитирует главу Минтранса РФ ТАСС.
Минстрой РФ в качестве одного из основных рыночных способов привлечения средств массовых инвесторов применяет выпуск ипотечных облигаций. Это выданные ипотечные кредиты, которые банки переводят в ценные бумаги и продают инвесторам, среди которых негосударственные пенсионные фонды, российские банки, крупные частные инвесторы, страховые компании и иностранные инвесторы.
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