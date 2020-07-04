Минтранс РФ предлагает строить дороги на личные средства россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка хранилища РАО. Красноярский край, Железногорск, каток, строительство дороги, строительная техника, новая дорога
Евгений Дитрих предположил, что россияне захотят поучаствовать в финансировании строительства траснпортных объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Минтрансе РФ хотят предложить россиянам принять участие в финансировании строительства транспортных объектов. Такое заявление сделал глава ведомства Евгений Дитрих.

По словам Дитриха, его министерство хотело бы попробовать механизм, который применяет Минострой РФ в жилищном строительстве. «Это — привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», — цитирует главу Минтранса РФ ТАСС.

Минстрой РФ в качестве одного из основных рыночных способов привлечения средств массовых инвесторов применяет выпуск ипотечных облигаций. Это выданные ипотечные кредиты, которые банки переводят в ценные бумаги и продают инвесторам, среди которых негосударственные пенсионные фонды, российские банки, крупные частные инвесторы, страховые компании и иностранные инвесторы.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...