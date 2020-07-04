Захваченный схигууменом Сергием монастырь освободили

Схиигумен Сергий остается в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен схиигуменом Сергеем, открыл двери для прихожан. Об этом заявил представитель Сергия Всеволод Могучев.

«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“ открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — написал Могучев на своей странице во «ВКонтакте».

В разговоре с URA.RU Могучев пояснил, что схиигумен Сергий остается в монастыре. «Он не служит, но находится там. Он планирует нести служение богу и социальное служение. Очень надеюсь, что значимость отца Сергия для монастыря будет учитываться всеми участниками РПЦ. Уповаю на разрешение конфликта с учетом мнения прихожан, а также на достижение мира и взаимопонимания на территории Екатеринбургской епархии. Сейчас, когда волна провокаций закончилась, мы будем стараться предоставлять доступ в монастырь, чтобы все могли убедиться, что нет никак проблем, о которых пишут в СМИ», — пояснил он. Также Могучев пояснил, что прихожане снова приходят в монастырь, а завтра пройдет специальная экскурсия для журналистов.

Ранее в Екатеринбурге Епархиальный суд лишил сана отрицавшего коронавирус схиигумена Сергия Романова. Романов отказался покидать обитель. Скандал возник после того, как отец Сергий предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы в разгар пандемии коронавируса, от которой в России погибли более 10 тысяч человек. Он полагал, что через вакцину от COVID-19 людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинил в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.

Позднее сторонники священнослужителя заградили въезд в обитель. Несмотря на поддержку прихожан, Сергий все-таки отказался от сана священника.