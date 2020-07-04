Экономист предсказал банкротство миллионов россиян этой осенью

В октябре начнутся массовые банкротства россиян из-за окончания кредитных каникул, прогнозирует Константин Селянин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Начиная с октября, когда закончатся кредитные каникулы, российские банки столкнутся с тем, что миллионы заемщиков не смогут платить по кредитам. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экономист Константин Селянин.

По мнению экономиста, сейчас в России происходит два параллельных процесса. Во-первых, доходы россиян падают уже несколько лет, во-вторых — банки вместо кредитных каникул навязывают россиянам свои программы реструктуризации кредитов. «Банки вправе это делать, но это не решает проблем заемщика. Кредитные полугодовые каникулы действительно могут ситуацию разрешить, но не какие-то более короткие поблажки», — объяснил собеседник агентства. Выплачивать пусть неполную сумму процентов, а только их часть, для многих стало просто невозможно, подчеркнул экономист.

Селянин считает, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью. «Самая острая ситуация будет в октябре, когда закончатся кредитные каникулы и выяснится, что людям теперь нужно платить больше или дольше. Многие банки будут настаивать на том, что именно больше платить. А поскольку доходы не увеличатся, то такой возможности не будет. В октябре произойдет ситуация, когда доходы уже снизились, а требования банков выросли. Это приведет к волне банкротств физических лиц», — сказал собеседник агентства.

Государству необходимо продумать, как можно избежать массового банкротства россиян, отметил Селянин. «Достаточно много россиян, которые приходили в банк, им предлагали реструктуризацию, а они настаивали именно на каникулах. И в этом случае банки обязаны были их предоставить. И предоставляли. Я думаю, что подобная программа под нажимом Центробанка РФ будет продолжена, потому что никому не нужны миллионы банкротов», — заключил экономист.

Право на отсрочку до полугода имеют заемщики, чей доход снизился из-за последствий пандемии коронавируса на 30% и более, напоминает РАПСИ. Однако россияне жалуются, что банки вместо кредитных каникул переводят клиентов на программы реструктуризации кредита со значительной переплатой, передает телеканал 360.

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