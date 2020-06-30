Россияне жалуются на обман при предоставлении кредитных каникул

Банки затягивают сроки оформления каникул и не предоставляют их условия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российские банки скрывают условия предоставления кредитных каникул и затягивают сроки их оформления. На это массово жалуются клиенты кредитных организаций.

Клиент Сбербанка из Москвы хотел взять каникулы на кредитную карту. Заполнил заявку и получил SMS, что одобрено. Но потом оказалось, что это одобрение фальшивое, необходимо дождаться звонка специалиста. «Уточнить на сайте или по телефону, сколько придется переплатить из-за каникул, не смог. Занял деньги на платеж, потому что прочел, что многие после „одобрения“ столкнулись с отказом Сбербанка, а также с испорченной кредитной историей», — цитируют мужчину «Известия». Он уточнил, что лежал в больнице с коронавирусом, из-за чего около двух месяцев не получал зарплату.

Другой клиент Сбербанка Евгений пытался оформить ипотечные каникулы, которые были введены в сентябре 2019 года (76-ФЗ), через сайт кредитной организации. Через 19 дней ему предложили внутреннюю программу реструктуризации. Мужчина отказался, но в июне ему пришло SMS о подключении каникул. При этом Евгений не подписывал никаких документов. В Сбербанке не ответили, почему клиентам подключаются собственные программы каникул вместо запрошенных. Аналогичные случаи встречаются и среди клиентов ВТБ. Они рассказали, что финансовая организация подключала собственную программу реструктуризации вместо запрошенной по 106-ФЗ.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов заявил, что банк не вправе принуждать к заключению сделки. Если слабую сторону договора, то есть клиента, что-то не устраивает, то она имеет право отказаться от подписания. Следует всеми доступными методами зафиксировать нарушения, а затем составить жалобу в ЦБ, добавил он.

Ранее эксперты заявили, что к осени россияне массово окажутся в долгах. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти. Это приведет к увеличению закредитованности россиян и к существенному снижению доходов населения.

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