Неизвестный на BMW напал на семейную пару Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный напал на семейную пару посреди дороги. Супруги переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Фрезеровщиков, однако помешали проезду BMW, за что водитель открыл по ним стрельбу.

Женщиной, попавшей под огонь, оказалась сотрудница редакции URA.RU Варвара Черных. По ее словам, она с мужем шла в магазин через дорогу. «Возле трамвайного кольца на Фрезеровщиков и Старых Большевиков идет ремонт дороги, проезд машин запрещен. Мы переходили в положенном месте, нам начала сигналить машина, ее водитель интересовался, почему мы так медленно идем. Затем он вышел, достал травматический пистолет и выстрелил мужу в лицо. После этого попытался ударить», — рассказала Черных.

Черных рассказала, что после водитель BMW X5 с госномером М306ЕХ вернулся в машину, в которой находилась еще женщина, и уехал. Однако почти сразу же вернулся и продолжил накидываться на мужа, провоцируя драку. «Это продолжалось минут пять, я пыталась встать между ними, чтобы не пустить мужа в драку. В итоге у него прострелено ухо, вся футболка в крови. У нас есть свидетели», — заключила Черных.

В разговоре с URA.RU свидетель Наталья заявила, что видела, как мужчина из BMW кидался на мужа Черных. Однако подчеркнула, что не видела момента стрельбы, так как появилась на месте позже. В настоящее время на месте работает реанимация, полиция и Росгвардия. Пострадавшего доставят в ЦГБ №23, чтобы снять побои. После этого семейная пара направится в полицейский участок.

Муж Варвары Черных получил травму уха в результате стрельбы Фото: предоставлено Варварой Черных

На место происшествия приехали сотрудники МВД и Росгвардии Фото: предоставлено Варварой Черных

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