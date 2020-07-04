Глава ГИБДД: к 2024 году на платных трассах не будет смертей

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Клипарт. Екатеринбург, трасса, дорога
Михаил Черников заявил, что на дорогах, которые строит «Автодор» самая низкая аварийность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На платных российских трассах к 2024 году будет нулевая смертность. Об этом заявил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.

«Я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — цитирует Черникова ТАСС. По его словам, на платных дорогах, которые строит госкомпания «Автодор», самая низкая аварийность и смертность.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в России за 10 лет на треть сократилось количество ДТП и погибших в них. Также в два раза реже аварии стали приводить к гибели пешеходов, напоминает телеканал 360. Компания «Автодор» планирует планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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