Глава ГИБДД: к 2024 году на платных трассах не будет смертей

На платных российских трассах к 2024 году будет нулевая смертность. Об этом заявил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.
«Я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — цитирует Черникова ТАСС. По его словам, на платных дорогах, которые строит госкомпания «Автодор», самая низкая аварийность и смертность.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в России за 10 лет на треть сократилось количество ДТП и погибших в них. Также в два раза реже аварии стали приводить к гибели пешеходов, напоминает телеканал 360. Компания «Автодор» планирует планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах, передает агентство Nation News.
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