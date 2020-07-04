Ротару похвасталась домом за миллион долларов. ФОТО

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София Ротару показала подписчикам свой дом Фото: Instagram Софии Ротару

Певица София Ротару показала свой особняк за миллион долларов. Несколько фотографий дома она опубликовала в Instagram.

«Дом расположен в 20 километрах от Киева — в элитном пригороде Конча Заспе. Здесь это самый дорогой особняк, его стоимость свыше 1 миллиона долларов», — передает телеканал НТВ.

На кадрах видно дом необычной формы, окруженный соснами. Его площадь — 120 квадратных метров. Мебель и отделка внутри сделаны из экоматериалов.

Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что потери Софии Ротару из-за пандемии составляют более 42 миллионов рублей. До этого в сети появился редкий снимок Ротару с гастролей 1998 года. Фото Ротару в красном платье опубликовал фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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