Певица София Ротару показала свой особняк за миллион долларов. Несколько фотографий дома она опубликовала в Instagram.
«Дом расположен в 20 километрах от Киева — в элитном пригороде Конча Заспе. Здесь это самый дорогой особняк, его стоимость свыше 1 миллиона долларов», — передает телеканал НТВ.
На кадрах видно дом необычной формы, окруженный соснами. Его площадь — 120 квадратных метров. Мебель и отделка внутри сделаны из экоматериалов.
Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что потери Софии Ротару из-за пандемии составляют более 42 миллионов рублей. До этого в сети появился редкий снимок Ротару с гастролей 1998 года. Фото Ротару в красном платье опубликовал фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин, передает агентство Nation News.
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