Несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за корнавируса, получили сообщения от МИД РФ с просьбой вернуть излишек перечисленных им денег. Ведомство производило выплаты россиянам, которых не успели доставить в Россию.
«Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть сумму в доход бюджета», — цитирует РИА «Новости» в сообщение, которое получили россияне от МИД РФ. Подобные уведомления были отправлены гражданам на электронную почту и в личный кабинет на портале Госуслуг. Отмечается, ведомство просит вернуть деньги у тех, кто прибыл в Россию из-за рубежа без уведомления.
URA.RU обратилось за комментарием к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. На момент выхода этой публикации она не ответила.
Ранее правительство РФ выделило МИД России средства на организацию пребывания россиян за границей. Таким образом, власти решили помочь своим гражданам, которые не смогли вернуться на родину из-за приостановки авиарейсов и пандемии коронавируса. На выплаты могут рассчитывать россияне, которые находятся за границей с 1 января 2020 года.
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