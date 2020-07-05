В Челябинской области скончались три пациента с коронавирусом

С начала июля в регионе разрешили работать летним кафе и уличным верандам ресторанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За все время эпидемии коронавируса в Челябинской области выявили 8265 случаев заражения COVID-19, за сутки число заболевших увеличилось на 136. Днем ранее в регионе подтвердилось столько же случаев заболевания. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В регионе подтверждены 8265 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе умерли три пациента с коронавирусом. Выздоровел 201 человек. Всего за время пандемии в Челябинской области выздоровели 4897 человек.

Режим самоизоляции в регионе действует до 12 июля. Все массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом, а в общественных местах и общественном транспорте нужно носить маски. Вместе с тем челябинский губернатор разрешил работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд. Также открылись базы отдыха, а со 2 июля начали работать детские сады.