04 июля 2020
03 июля 2020
02 июля 2020

В Челябинской области скончались три пациента с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Летнее кафе. Курган, летнее кафе, кафе, летнее кафе терраса
С начала июля в регионе разрешили работать летним кафе и уличным верандам ресторанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За все время эпидемии коронавируса в Челябинской области выявили 8265 случаев заражения COVID-19, за сутки число заболевших увеличилось на 136. Днем ранее в регионе подтвердилось столько же случаев заболевания. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В регионе подтверждены 8265 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе умерли три пациента с коронавирусом. Выздоровел 201 человек. Всего за время пандемии в Челябинской области выздоровели 4897 человек.

Режим самоизоляции в регионе действует до 12 июля. Все массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом, а в общественных местах и общественном транспорте нужно носить маски. Вместе с тем челябинский губернатор разрешил работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд. Также открылись базы отдыха, а со 2 июля начали работать детские сады.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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