Число выздоровевших и заболевших COVID челябинцев сравнялось

Инфекция «притормозила», но больные появляются каждый день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на утро 3 июля зафиксировано 7993 заражений коронавирусом и выявлено 134 новых заболевших, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. За это же время справились с болезнью 133 человека.

«С начала пандемии в области подтвердились 7993 случая заражения, сейчас лечение проходят 3218 человек, — пояснили в оперштабе. — Умерли три жителя области: две женщины 45 и 83 лет, а также 61-летнйи мужчина. Все они страдали тяжелыми болезнями, которые осложнил коронавирус». Выздоровели за сутки 133 жителя области, а с начала пандемии — 4577 человека.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и общественном транспорте нудно носить маские. При этом глава региона Алексей Текслер ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд — одно из заведений он с женой посетил 1 июля. Т

акже открылись базы отдыха, со 2 июля обычном режиме работают детсады (необходима справка о неконтактности ребенка с ковидными больными), с 6 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря.