Племяннику Путина предложили возглавить антикоррупционную партию

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Роман Путин является сыном Игоря Путина, который приходится Владимиру Путину двоюродным братом. Роман долгое время работал оперативником ФСБ, в 2012 году занял пост советника губернатора Новосибирской области. Позже в 2014 году Путин создал компанию Putin Consulting Ltd в Лондоне, затем она переехала в Россию. Вместе с тем бизнесмен руководит компаниями Арбат нефтегаз», «Звезда ойл», «Партнер-Восток» и «Русюгэкспорт».

При этом еще весной Путин заявил, что собирается создать свою партию на основе политической организации «Люди дела», которая возникла в феврале. По словам бизнесмена, новая партия будет стремиться получить мандаты в Госдуме.

«Кандидатуру Романа Путина на пост председателя и лидера рекомендовало бюро генполитсовета партии», — пишет Forbes. Путина приняли в движение только 21 июня этого года. Представители партии рассчитывают, что он сможет ускорить развитие движения и продвинуть его социальные проекты и антикоррупционную деятельность.

Двоюродный племянник президента РФ, бизнесмен Роман Путин может стать лидером партии «Народ против коррупции». Окончательное решение об этом должен принять съезд организации, который назначен на 5 июля в Москве.

Партия «Народ против коррупции» появилась в 2020 году и намерена участвовать в следующих выборах в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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