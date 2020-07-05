04 июля 2020
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02 июля 2020

В ХМАО сохраняются шансы на отмену самоизоляции

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, скорая помощь, врач, медики, коронавирус, пандемия коронавируса
За сутки коронавирус подтвердился у 272 жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На 5 июля в ХМАО подтвердились еще 272 случая заражения коронавирусом. Общее количество заражений за все время эпидемии в регионе достигло 10 301 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в регионе.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 272 новых случая коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении штаба. Картина по городам и районам оказалась следующей:

  • Ханты-Мансийск — 66
  • Сургут — 65
  • Сургутский район — 27
  • Нефтеюганск — 21
  • Нижневартовск — 20
  • Нягань — 17
  • Лангепас — 11
  • Когалым — 9
  • Югорск — 7
  • Нефтеюганский район — 7
  • Нижневартовский район — 7
  • Мегион — 5
  • Советский район — 4
  • Покачи — 2
  • Ханты-Мансийский район — 2
  • Урай — 1
  • Октябрьский район — 1


О смертельных случаях не сообщается. В оперштабе уточнили, что 49 пациентов переносят коронавирусную пневмонию, у 183 человек болезнь протекает с симптомами ОРВИ. У 40 заболевших никаких симптомов не обнаружено.

Вчера в регионе было выявлено 273 случая коронавируса. Позже вечером губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила карантин еще на одну неделю — до 12 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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