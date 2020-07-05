В ХМАО сохраняются шансы на отмену самоизоляции

На 5 июля в ХМАО подтвердились еще 272 случая заражения коронавирусом. Общее количество заражений за все время эпидемии в регионе достигло 10 301 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в регионе.
«За последние сутки в регионе зарегистрировано 272 новых случая коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении штаба. Картина по городам и районам оказалась следующей:
- Ханты-Мансийск — 66
- Сургут — 65
- Сургутский район — 27
- Нефтеюганск — 21
- Нижневартовск — 20
- Нягань — 17
- Лангепас — 11
- Когалым — 9
- Югорск — 7
- Нефтеюганский район — 7
- Нижневартовский район — 7
- Мегион — 5
- Советский район — 4
- Покачи — 2
- Ханты-Мансийский район — 2
- Урай — 1
- Октябрьский район — 1
О смертельных случаях не сообщается. В оперштабе уточнили, что 49 пациентов переносят коронавирусную пневмонию, у 183 человек болезнь протекает с симптомами ОРВИ. У 40 заболевших никаких симптомов не обнаружено.
Вчера в регионе было выявлено 273 случая коронавируса. Позже вечером губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила карантин еще на одну неделю — до 12 июля.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «