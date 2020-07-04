В ХМАО продлили карантин еще на неделю

Полиция продолжит проверки соблюдения масочного режима Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 12 июля включительно. Решение об этом приняла губернатор Югры Наталья Комарова.

«Продлить до 12 июля 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции граждан», — сказано в постановлении. УМВД России по ХМАО рекомендовано продолжать проверки по соблюдению режима, в том числе на общественном транспорте и такси.

За прошедшие сутки в ХМАО подтверждено 273 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах. Особенно напряженная ситуация складывается в Сургуте (103 инфицированных), Нижневартовске (43) и Когалыме (31), сообщает сайт правительства округа.

Ранее в управлении Роспотребнадзора ХМАО заявили, что встревожены большим количеством детей, заболевших коронавирусом. Предлагалось ограничить контакты между детьми и усилить меры безопасности в детских садах, где открыты дежурные группы.