Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали жителя города, которого подозревают в том, что он обстрелял семейную пару, переходившую дорогу на улице Фрезеровщиков. Устанавливая личность задержанного, полицейские выяснили, что нападавший был неоднократно судим.
«Сотрудники отдела полиции №14 установили личность гражданина. Это мужчина 1989 года рождения, ранее неоднократно судимый по статьям: 158 (кража), 162 (разбой), 116 (побои), 228 (преступление в сфере незаконного оборота наркотиков), (причинение вреда средней тяжести) и 175 (сбыт краденых вещей). На данный момент гражданин дает показания в территориальном отделе полиции», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
В минувшую субботу в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга мужчина предположительно выстрелил в супруга сотрудницы редакции URA.RU Варвары Черных. Инцидент произошел, когда семейная пара переходила дорогу. Перед ними остановился автомобиль BMW X5, водитель которого сначала поторопил переходивших, а затем вышел из машины и выстрелил в лицо мужчине. В результате нападения, муж Черных получил травму ушной раковины.
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