В Сургутском районе 5 июля рядом с поселком Солнечный самосвал встал на дыбы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
«По предварительной информации, у самосвала <…> поднялся кузов и зацепился за вертикальное дорожное ограждение со знаками движения по полосам», — цитирует «СИА-ПРЕСС» сообщение пресс-службы. Уточняется, что это стало причиной того, что автомобиль подняло вверх.
По словам представителей местного УМВД, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы разбираются со всеми деталями произошедшего. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий в пресс-службе региональной ГИБДД.
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