04 июля 2020
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На трассе в ХМАО грузовик встал на дыбы. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые ЖК в районе улиц Горького-Розы Люксембург. Екатеринбург, щебень, самосвал, стройка
Во время происшествия водитель грузового автомобиля не пострадал (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургутском районе 5 июля рядом с поселком Солнечный самосвал встал на дыбы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«По предварительной информации, у самосвала <…> поднялся кузов и зацепился за вертикальное дорожное ограждение со знаками движения по полосам», — цитирует «СИА-ПРЕСС» сообщение пресс-службы. Уточняется, что это стало причиной того, что автомобиль подняло вверх.

По словам представителей местного УМВД, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы разбираются со всеми деталями произошедшего. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий в пресс-службе региональной ГИБДД.

У автомобиля поднялся ковш
Фото: паблик во «ВКонтакте» «ЧП |ДТП | ХМАО»
Самосвал зацепил дорожное ограждение
Фото: паблик во «ВКонтакте» «ЧП |ДТП | ХМАО»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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