На съемку девушку пригласил ассистент Сергея Берменьева Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Российская модель Дарья Ф. обвинила фотографа, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева в изнасиловании. Она утверждает, что все произошло во время кастинга.

«Фотограф изнасиловал ее прямо во время кастинга», — передает «Ридус» со ссылкой на слова модели. По данным издания, сейчас правоохранительные органы проверяют данную информацию.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», с девушкой связался ассистент Берменьева и пригласил на съемку. Отмечается, что все происходило в квартире. Как сообщает агентство, девушка выпила вина, после чего фотограф отвел ее в спальню и изнасиловал. По словам модели, Берменьев, не применял грубой силы, а даже помыл ее и позже интересовался, как она добралась домой.

URA.RU пока не удалось получить комментарий Берменьева.

Сергей Берменьев — советский и российский фотохудожник, портретист, заслуженный деятель искусств России. Он является автором портретов Аль Пачино, Арнольда Ньюмана, Иосифа Бродского и Лучианно Паваротти. Неоднократно сопровождал в российских турах Мстислава Ростроповича. С 2002 года был официальным фотографом генсека ООН Кофи Аннана.

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