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Ранее Алена Шишкова поделилась подробностями взаимоотношений с Тимати и его новой пассией Анастасией Решетовой. Модель рассказала, что, несмотря на то, что их отношения с Тимуром Юнусовым закончились, они вместе продолжают воспитывать дочь и поддерживают нормальные отношения. По словам Шишковой, она не была готова к тому, что новая девушка Тимати Анастасия Решетова родит ему сына который, одновременно, станет братом для ее дочери. Однако теперь она признается, что ей просто нужно было время, чтобы принять это.

Квартиру Шишкова приобрела в жилом комплексе «КутузовGRAD II», он расположен неподалеку от Кутузовского проспекта. Цены на жилье там начинаются от 10 млн рублей. Девушка отметила, что поблизости расположены детские площадки, парк и река. Модель подчеркнула, что будет жить в новой квартире со своей шестилетней дочерью от рэпера Тимати, передает Nation News . Шишкова призналась, что с нетерпением ждет момента, когда сможет заехать в квартиру.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати и модель из Тюмени Алена Шишкова похвасталась перед подписчиками квартирой в элитном районе. Фотографию на фоне нового дома она опубликовала в Instagram.

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