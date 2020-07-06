Великобритания вводит персональные санкции в отношении россиян

Россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в Великобританию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник в Великобритании будут объявлены имена россиян, в отношении которых страна вводит персональные санкции. Как отметил глава МИД страны Доминик Рааб, санкции наложены за нарушение прав человека в рамках «поправки Магнитского».

По данным газеты Financial Times, россиянам, попавшим под санкции запретят въезд в Великобританию, а их счета в банках страны будут заморожены. Как уточняет газета, в список попадут «исполнители пыток, убийц и насильников», а санкции в отношении них «вступят в силу немедленно». Журналисты предполагают, что Рааб назовет тех, кто причастен к смерти Сергея Магнитского в 2009 году, пишет РИА «Новости».

Глава британского МИД анонсировал, что санкционный список во временем может расшириться. В него попадут люди, подозреваемые в коррупции, а также лица, которых подозревают в притеснении журналистов и оскорблении людей из-за их религиозных убеждений. «Великобритания… сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», — заявил газете Рааб. Он уточнил, что помимо россиян персональные санкции в понедельник также будут введены в отношении граждан Саудовской Аравии.

Сергея Магнитского, работавшего в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital Management, в РФ обвиняли в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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