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Трое детей пропали в Курганской области. Их одежду нашли на берегу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи и места для купания города Кургана, пляж, сланцы, тапочки, берег тобола
В Курганской области потерялись дети Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области спасатели разыскивают троих детей, одежду которых нашли на берегу реки Исеть. Сообщение о пропаже подростков поступило в 3:30 на пульт МЧС России по Курганской области, рассказали URA.RU в ведомстве.

«На берегу реки Исеть в 1,5 км от населенного пункта Ключи Шатровского района обнаружена одежда трои детей, проживающих в данном населенной пункте. Одежда опознана родителями подростков 12, 13 и 14 лет», — рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Проводится обследование берега вниз по течению. В поиске задействовано 28 человек и 6 единиц техники. Организовано взаимодействие с центром управления кризисными ситуациями МЧС по Тюменской области. «На пограничной территории с Курганской область проводится патрулирование береговой линии в районе населенных пунктов Турушево и Гаево», — отметили в курганском чрезвычайном ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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