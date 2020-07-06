В Курганской области спасатели разыскивают троих детей, одежду которых нашли на берегу реки Исеть. Сообщение о пропаже подростков поступило в 3:30 на пульт МЧС России по Курганской области, рассказали URA.RU в ведомстве.
«На берегу реки Исеть в 1,5 км от населенного пункта Ключи Шатровского района обнаружена одежда трои детей, проживающих в данном населенной пункте. Одежда опознана родителями подростков 12, 13 и 14 лет», — рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Проводится обследование берега вниз по течению. В поиске задействовано 28 человек и 6 единиц техники. Организовано взаимодействие с центром управления кризисными ситуациями МЧС по Тюменской области. «На пограничной территории с Курганской область проводится патрулирование береговой линии в районе населенных пунктов Турушево и Гаево», — отметили в курганском чрезвычайном ведомстве.
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