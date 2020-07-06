Мэрия Кургана сделала заявление по захоронению ядов под городом

Чиновники не знают о захоронении ядохимикатов на полигоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Кургана прокомментировала URA.RU захоронение ядохимикатов на «Шуховском полигоне». По официальным данным, все опасные отходы вывезены.

Временное хранилище токсичных промышленных отходов, в котором размещались пестициды, утратившие потребительские свойства, находилось на МУП «Шуховский полигон ТБО» до 2015 года. «21 сентября 2015 года отходы в полном объеме были вывезены для захоронения на спецполигон, расположенный за пределами Курганской области, после чего временное хранилище отходов прекратило свое существование», — пояснили в администрации со ссылкой на данные департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас МУП «Шуховский полигон ТБО» не имеет склада ядохимикатов, в том числе для хранения пестицидов. При этом само МУП было образовано в 2008 году. «Какой-либо информацией о захоронении отходов 1 класса опасности на территории полигона в 1993 году мэрия не располагает», — говорится в официальном ответе.

По данным сайта департамента природных ресурсов Курганской области, управление Росприроднадзора выдало полигону лицензию (№ 45 00063) в июле 2016 года. Она давала право полигону вести деятельность по сбору, транспортировке, размещению отходов 4 класса опасности.

Ранее URA.RU публиковало интервью участника захоронения ядохимикатов, который рассказал, что для получения лицензии руководство МУП дало указание избавиться от пестицидов, закопав их на полигоне. Участники событий заявили СМИ о вероятной экологической катастрофе, чтобы предотвратить последствия. Дачники, участки которых располагаются вблизи полигона, обнаружили в колодезной воде пестициды. Они не исключают, что нитраты и нитриты могли попасть с полигона через подземные воды.

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