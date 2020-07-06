В Кургане за взятки ФСБ задержала директора госучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В получении взятки и незаконной выдаче премий подозревается экс-директор госучреждения «Курганский лесопожарный центр» — житель Тюменской области Михаил Шестаков. Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение, сообщило надзорное ведомство.

Шестаков был назначен руководителем организации (ГБУ), подведомственной правительству, в июле 2019 года. «34-летний мужчина, в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года получал взятки от представителя двух коммерческих организаций за своевременную оплату по заключенным договорам на поставку горюче-смазочных материалов», — сообщает прокуратура.

Предприниматели пожаловались на вероятного вымогателя в областную ФСБ. Потерпевшие заявили, что Шестаков постоянно просил у них что-то — то зимнюю резину на автомобиль, то лазерный прицел за 180 тысяч рублей. Именно при его передаче и был задержан подозреваемый.

«Кроме того, руководитель учреждения похитил более 26 тысяч рублей путем выплаты премий пяти сотрудникам с последующим возвратом частично или полностью выплаченных сумм», — отмечается в релизе прокуратуры. Вскоре обвинительное заключение будет направлено в суд. Шестакову грозит до 15 лет лишения свободы.