05 июля 2020
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ХМАО вошел в федеральный топ по числу пациентов с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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По общему количеству заболеваний коронавирусом ХМАО находится на шестом месте в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

ХМАО вошел в тройку лидеров среди российских регионов, где зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом URA.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе c COVID-19.

«Москва — 685, Московская область — 292, ХМАО — 289», — сообщили URA.RU в оперштабе. В региональном оперативном штабе корреспонденту агентства сообщили, что новые случаи COVID-19 выявлены в 17 муниципалитетах: Сургут — 78; Ханты-Мансийск — 41; Нижневартовск — 30; Нягань — 26; Сургутский район — 23; Когалым — 17; Югорск — 12; Нефтеюганский район — 12; Мегион — 9; Радужный — 7; Пыть-Ях — 7; Урай — 7; Лангепас — 5; Нижневартовский район — 5; Советский район — 5; Октябрьский район — 4; Покачи — 1.

За последние сутки в Югре умерло три человека. Состояние 70 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийска из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточили карантин в окружной столице. А режим самоизоляции в Югре продлен до 12 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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