ХМАО вошел в федеральный топ по числу пациентов с коронавирусом

ХМАО вошел в тройку лидеров среди российских регионов, где зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом URA.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе c COVID-19.
«Москва — 685, Московская область — 292, ХМАО — 289», — сообщили URA.RU в оперштабе. В региональном оперативном штабе корреспонденту агентства сообщили, что новые случаи COVID-19 выявлены в 17 муниципалитетах: Сургут — 78; Ханты-Мансийск — 41; Нижневартовск — 30; Нягань — 26; Сургутский район — 23; Когалым — 17; Югорск — 12; Нефтеюганский район — 12; Мегион — 9; Радужный — 7; Пыть-Ях — 7; Урай — 7; Лангепас — 5; Нижневартовский район — 5; Советский район — 5; Октябрьский район — 4; Покачи — 1.
За последние сутки в Югре умерло три человека. Состояние 70 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийска из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточили карантин в окружной столице. А режим самоизоляции в Югре продлен до 12 июля.
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