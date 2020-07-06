Завсегдатаев алкогольных магазинов может ожидать неприятный сюрприз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские законодатели вновь задумались об ограничениях на продажу алкоголя. Как сообщил URA.RU председатель комитета по аграрной политике Сергей Никонов, в июле рабочая группа по вопросам оборота алкогольной продукции на Среднем Урале проанализирует деятельность магазинов по продаже пива.

«Если с предприятиями, имеющими лицензию на продажу крепкого алкоголя, все более-менее понятно, то в сфере продажи пивной продукции мы до сих пор не знаем даже статистики — сколько таких магазинов действует в регионе. Мы запросили информацию у муниципальных образований, будем в июле собираться по этому поводу», — рассказал Сергей Никонов.

Вместе с тем, о введении каких-то ограничений речи пока не идет. «Речь пока не идет о прямом документе, а только об общественной дискуссии, которая, по сути, никогда и не прекращалась. Вы знаете, что в закон об обороте этилового спирта и алкогольной продукции ежегодно вносятся какие-то изменения. Недавно вслед за федеральными законодателями мы ввели запрет на деятельность так называемых „наливаек“ в жилых домах (точек по продаже алкоголя площадью не более 20 квадратных метров — прим.ред.). Что касается часов продажи алкоголя, то, с одной стороны, мы должны проявить терпимость, учесть интересы малого бизнеса, который, в том числе, создает рабочие места. Но и то количество жалоб, которые поступают от граждан на поведение клиентов этих торговых точек, игнорировать нельзя», — констатировал Сергей Никонов.

По его словам, к диалогу будут привлечены не только чиновники, но и представители бизнеса, а также общественности. Будут ли это парламентские слушания или обсуждение на открытой площадке, пока неизвестно, равно как не названы и сроки проведения дискуссии.

Как сообщало URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рекомендовал законодателям провести такое обсуждение в ответ на очередную просьбу свердловчан вновь ограничить продажу алкоголя 19-ю или хотя бы 21-м часом. Во время особого коронавирусного режима губернатор ввел ограничение на продажу с 10.00 до 19.00, что вызвало шквал диаметрально противоположных отзывов уральцев. Позже свердловское заксобрание дало главе региона право самостоятельно регулировать часы продажи спиртных напитков в особых условиях.