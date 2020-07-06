05 июля 2020

В детском лагере под Екатеринбургом — карантин по коронавирусу. Заболела воспитатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, детский лагерь, знак стоп, Зарница, знак движение запрещено, загородный лагерь зарница
У вожатой лагеря «Зарница» нашли коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У сотрудницы детского оздоровительного лагеря «Зарница» на территории Березовского округа обнаружен коронавирус. Как сообщил URA.RU мэр Березовского Евгений Писцов, речь идет о вожатой одного из отрядов.

Перед началом смены — 1 июля 2020 года — всех сотрудников протестировали на наличие COVID-19 методом ИФА. Положительных результатов выявлено не было. По решению оперштаба тестирование было продублировано методом ПЦР. Результаты тестов стали известны 3 июля, когда дети уже заехали в лагерь. Выяснилось, что вожатая является носителем коронавируса, хотя явных признаков заболевания у нее обнаружено не было. Сотрудницу изолировали дома, также домой отправлены дети из ее отряда и отрядов, проживавших с ними на одном этаже. Помещение было продезинфицировано.

На текущий момент в «Зарнице» находится 95 детей. Помимо стандартных мер безопасности, в лагере введена трехразовая термометрия и трехразовый врачебный обход. Дети из разных отрядов не пересекаются друг с другом, в столовой за одним столом сидит не более двух человек. Начальник лагеря организовал повторное тестирование персонала.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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