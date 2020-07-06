Дети готовтся к ЕГЭ на трассе в тайге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники из поселка Северного (Свердловская область) вынуждены ловить интернет на трассе для того, чтобы подготовиться к сдаче ЕГЭ. Об этом рассказала URA.RU жительница поселка.

«У нас в поселке не работает интернет. В 14 километрах от нас находится поселок Полуночное, там интернет работает более-менее нормально. Поэтому весной, когда из-за коронавируса началась учеба на дому, родителям пришлось выезжать с детьми на трассу, чтобы ловить связь — дети так получали задания, а потом ехали снова, чтобы отправить. Сейчас идет сдача ЕГЭ. Чтобы готовиться к экзаменам, дети снова проводят время на дороге в тайге», — рассказала URA.RU Зоя Ратке.

По словам местной жительницы, их поселок находится в пожароопасной зоне, но не всегда удается вызвать пожарных, так как из-за частых перебоев с электричеством не работает и телефонная связь. «Мы неоднократно писали главе Ивделя Петру Соколюку, но ничего не делается. Писали губернатору, обещают связь, но когда еще сделают», — говорит Ратке.

Редакция URA.RU пыталась связаться с мэром Ивделя Петром Соколюком, но его телефон недоступен.

Жителям Северного обещают когда-нибудь сделать связь, которая позволит пользоваться интернетом Фото: Зоя Ратке