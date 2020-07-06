Свердловский губернатор отказывается от видеоконференцсвязи

Губернатор увеличивает количество личных встреч Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Свердловский губернатор впервые с начала пандемии коронавируса возвращается к совещаниям в традиционном формате — когда спикеры присутствуют лично, а не в режиме видеоконференцсвязи.

В среду, 8 июля он примет в резиденции участников рабочей группы по программе «Общественное здоровье уральцев», а до этого встретится с бывшим руководителем угольного дивизиона Evraz Сергеем Степановым и новым генеральным директором «ВСМПО-Ависма», и основным акционером «ВСМПО-АВИСМА» Михаилом Шелковым.

Он также намерен лично посетить открытие центра лучевой диагностики и лучевой терапии в пятницу, матч «Урал — Динамо» в четверг и принять участие в дискуссии «Иннопрома» «Марафон столиц», которая намечена на вторник. В конце мая глава региона уже принимал участие в аналогичном мероприятии, но использовал для этого Zoom.

Часть мероприятий при этом пройдет в удаленном формате: по ВКС губернатор проведет совещание с мэрами во вторник и пятницу, а также примет участие в видеоконференции главы Минприродных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина и оргкомитете по подготовке Универсиады, которые намечены на среду, следует из графика главы региона.