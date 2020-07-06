Из-за злоупотреблений должностных лиц администрации Шурышкарского района ЯНАО бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей, сообщает окружное управление СКР. Преступление было обнаружено в ходе проверки, проведенной прокуратурой ЯНАО.
По информации следственных и надзорных органов, чиновники Шурышкарской районной администрации в период с 2017 по 2019 год перенаправляли бюджетные средства коммерческим организациям, которые выбирались в качестве подрядных, фактически не имея для этого производственных мощностей. «В результате бюджетной системе муниципального образования причинен ущерб в размере более 300 млн рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
В настоящее время следователи устанавливают личности людей, причастных к совершению данного преступления, говорится в сообщении. Уголовное дело расследуется по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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