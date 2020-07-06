05 июля 2020
04 июля 2020
03 июля 2020

Чиновники ЯНАО оказались в центре коррупционного скандала. Он стоил бюджету сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, портфель, заседание, руки
В действиях муниципальных служащих нашли корыстную составляющую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коррупционные скандалы на Ямале

Из-за злоупотреблений должностных лиц администрации Шурышкарского района ЯНАО бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей, сообщает окружное управление СКР. Преступление было обнаружено в ходе проверки, проведенной прокуратурой ЯНАО.

По информации следственных и надзорных органов, чиновники Шурышкарской районной администрации в период с 2017 по 2019 год перенаправляли бюджетные средства коммерческим организациям, которые выбирались в качестве подрядных, фактически не имея для этого производственных мощностей. «В результате бюджетной системе муниципального образования причинен ущерб в размере более 300 млн рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следователи устанавливают личности людей, причастных к совершению данного преступления, говорится в сообщении. Уголовное дело расследуется по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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