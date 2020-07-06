Настоящее имя убитого — Мамихан Умаров и он выходец из Чечни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Убитый в Австрии житель России являлся выходцем из Чечни, проходившем по программе защиты свидетелей. Об этом в понедельник сообщили в австрийской прокуратуре.

«Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек», — приводит ТАСС информацию прокуратуры. Сообщается также, что убитый проходил по программе защиты свидетелей, так как у полиции имелись основания полагать, что его жизнь находится в опасности. Несмотря на отказ Бека от лично защиты, квартира убитого находилась под наблюдением полиции.

Реальное имя погибшего прокуратурой не разглашается, однако по информации «Национальной службы новостей», им оказался 43-летний Мамихан Умаров — автор блога «Анзор из Вены», в котором убитый неоднократно нецензурно выражался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Австрийской прокуратуре предстоит проверить политический мотив как причину убийства блогера.

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