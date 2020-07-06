При том же объеме тестирования в Челябинской области снижается количество зараженных ВИЧ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Челябинская область заняла шестое место в России по количеству зараженных ВИЧ. Специалисты отмечают новую для региона тенденцию — рост среднего возраста больных. Теперь больше всего инфицированных среди 30-40-летних жителей, сообщила на пресс-конференции 6 июня официальный представитель Роспотребнадзора Ольга Степанова, передает корреспондент URA.RU.

«Челябинская область занимает 6 место в России по заболеваемости и по пораженности ВИЧ. За пять месяцев текущего года выявлено 1266 новых случаев. В прошлом году — 1451 при том же числе участников тестирования. Заболеваемость снизилась на 12,5%. В России в среднем этот показатель снизился на 11%. Но в регионе наметилась тенденция: средний возраст больных вырос до 30-40 лет и старше», — сказала Степанова.

Представитель Росприроднадзора подчеркнула, что объем тестирования не снижается и находится на уровне 11,9% от численности населения. Недостаточен охват тестирования лишь в Брединском, Пластовском, Каслинском и Октябрьском районах.

Завотделом областного Спидцентра Наталья Кущева на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» добавила, что в регионе уровень заболеваемости ВИЧ составляет около 1% — инфицирован каждый сотый житель. Самый проблемный город в этом плане — Верхний Уфалей. В нем уровень заболеваемости превышает 2%. «Болезнь распространена в крупных территориях — Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Коркино, Сосновский район, Троицк», — отметила она.

Кущева добавила, что в среднем 67% челябинцев заражается половым путем, однако у женщин этот показатель превышает 80%. И 32% из больных ВИЧ заразились при употреблении наркотиков.