05 июля 2020
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Пропавшие в Курганской области дети найдены мертвыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, аквалангист, водолаз
Тела детей обнаружили водолазы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тела трех подростков, которые накануне пропали в Шатровском районе, нашли на дне реки Исеть. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий в реке Исеть обнаружены тела пропавших накануне троих детей, 13, 14 и 15 лет, предварительная информация об утоплении которых поступила в правоохранительные органы в ночь на 6 июля 2020 года», — рассказали в ведомстве. Тела детей извлечены из воды.

При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти.

В 1,5 км от населенного пункта Ключи на берегу реки Исеть была найдена одежда трех подростков. Родители опознали вещи. В 3:30 звонок о пропаже поступил на пульт ГУ МЧС. 28 человек и шесть единиц техники были задействованы в поиске. Проводилось обследование берега вниз по течению. Курганским спасателям помогал центр управления кризисными ситуациями МЧС по Тюменской области.

По данному факту СУ СК России по Курганской области было возбуждено уголовное дело по «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). В поиске детей также участвовали сотрудники СК, полиции, а также волонтеры.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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