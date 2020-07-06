Экс-муж Поклонской захотел стать губернатором

Иван Соловьев баллотируется от партии «Народ против коррупции» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и экс-супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев решил принять участие в выборах на пост губернатора Севастополя. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

По словам Соловьева, он будет баллотироваться на должность главы субъекта РФ от партии «Народ против коррупции». «После долгих размышлений принял для себя очень непростое решение, откликнувшись на предложение партии „Народ против коррупции“ баллотироваться на пост губернатора Севастополя», — сообщил он.

Политик добавил, что решил составить здоровую конкуренцию кандидатам от других партий. Он также отметил, что захотел стать губернатором Севастополя, так как хорошо знаком с проблемами этого города. Соловьев также обратил внимание на то, что решающим фактором для его участия в выборах стала предвыборная ситуация в городе.

В данный момент пост врио губернатора Севастополя занимает Михаил Развожаев. Он был назначен на эту должность в июле 2019 года вместо Дмитрия Овсянникова, который был освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина, напоминает «Общественное телевидение России».

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