«Аэрофлот» бросил в Китае собак своих пассажиров

Пассажирка обвинила «Аэрофлот» в том, что ее заставили бросить собаку в Шанхае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «Аэрофлот» распродала россиянам вывозные билеты из Шанхая, чтобы те могли забрать домой своих собак, а после бросила животных в Китае. Об этом в своем Instagram заявила одна из пострадавших Елизавета Иванова.

«Нас каждый раз уверяли, что всех возьмут и зарегистрироваться можно на месте, с эти проблем не будет. На борт садили всех, кроме людей с животными, и после погрузки всем сообщили: «Мест нет ни для животных, ни для людей. Оставляйте животных тут, и мы найдем место для вас», — объяснила девушка.

Иванова утверждает, что авиакомпания обещала взять на борт всех, но в итоге полетели только люди. Любимцев пассажирам пришлось бросить, говорит пострадавшая. Елизавета Иванова отметила, что на билеты в Шанхай ее семья потратила последние деньги. Следующим рейсом животные также не вернулись к хозяевам, пишет девушка.

«Аэрофлот» пока не объяснил ситуацию. На момент публикации материала дозвониться до авиакомпании не удалось. Редакция URA.RU отправила «Аэрофлоту» запрос.

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