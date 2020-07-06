Челябинский губернатор создает новую структуру в правительстве

Алексей Текслер (в голубой рубашке) начал цифровизацию системы управления регионом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать Центр управления регионом (ЦУР). Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале деловой информации.

До 30 июля министерству информационных технологий области и Экспертно-аналитическому управлению правительства предстоит разработать план по созданию Центра управления регионом Челябинской области. До 15 сентября им предписано разработать регламент его функционирования и информационного обеспечения, следует из документа.

О создании ЦУР Текслер сообщил, выступая с посланием перед депутатами регионального заксобрания 25 июня. По расчетам властей, новая структура позволит качественно повысить скорость принятия и реализации управленческих решений, а также контроля за их исполнением.

Регламент предусматривает, что Центр позволит обрабатывать и контролировать обращения и сообщения как в областные органы власти, так и в муниципальные — в том числе отдельным должностным лицам. На основании их анализа будут вырабатываться рекомендации по их работе. Также на базе ЦУР будут работать оперативно-аналитические группы.