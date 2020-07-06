Заместитель главы Пуровского района ЯНАО Геннадий Куправа подал в отставку. Информацию об этом URA.RU 6 июля сообщили источники в районной администрации.
«Уволился, — коротко сообщили собеседники в Тарко-Сале. — В пятницу он со всеми подчиненными попрощался». Причина увольнения при этом озвучена не была.
Официально представители районной администрации данную информацию пока не подтверждают. «В настоящий момент он находится в очередном отпуске», — сообщили корреспонденту в пресс-службе райадминистрации.
При этом агентству известно, что в отношении Куправы завершилась проверка, которую проводили окружные структуры. Поводом стали сообщения местных общественников о возможной коррупционной составляющей при покупке муниципалитетом дома, ранее принадлежавшего теще замглавы района.
Выяснить, связана ли отставка с проводившейся проверкой, не удалось. Тем не менее из документа за подписью замгубернатора ЯНАО Аркадия Бессонова, в действиях Куправы и других чиновников райадминистрации при выкупе частного дома нарушений выявлено не было.
Геннадий Куправа стал заместителем главы Пуровского района после того, как губернатор Дмитрий Артюхов уволил его с должности полномочного предстваителя главы региона в муниципалитете. До перехода на гражданскую службу Куправа руководил полицией в Новом Уренгое.
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