Плохой результат объяснили недовольством военных Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Части Тагильского ракетного соединения РВСН, расположенные в ЗАТО Свободный Свердловской области ждет проверка из-за большого числа проголосовавших против поправок в Конституцию. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к силовым кругам.

«Пришлют комиссию замполитов, чтобы проверить командование части. Выяснить, чем люди недовольны и почему голосовали против поправок», — сообщил инсайдер. Глава Вадим Фасахов отказался комментировать ситуацию. В группе информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения пообещали выяснить подробности ситуации и сообщить позже. На момент публикации комментарии от представителей РВСН не поступили.

Как сообщало URA.RU, Свободный стал антилидером конституционного голосования в Свердловской области: почти половина избирателей (46,52%) проголосовали против поправок. Напомним, решение о возрождении института замполитов было принято Минобороны в 2018 году.