05 июля 2020

Свердловских ракетчиков проверят из-за протестного голосования. В Свободный едет бригада замполитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, медицинская маска, наглядная агитация, бюллютени, голосование, поправки в конституцию, сейфпакет
Плохой результат объяснили недовольством военных Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Части Тагильского ракетного соединения РВСН, расположенные в ЗАТО Свободный Свердловской области ждет проверка из-за большого числа проголосовавших против поправок в Конституцию. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к силовым кругам.

«Пришлют комиссию замполитов, чтобы проверить командование части. Выяснить, чем люди недовольны и почему голосовали против поправок», — сообщил инсайдер. Глава Вадим Фасахов отказался комментировать ситуацию. В группе информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения пообещали выяснить подробности ситуации и сообщить позже. На момент публикации комментарии от представителей РВСН не поступили.

Как сообщало URA.RU, Свободный стал антилидером конституционного голосования в Свердловской области: почти половина избирателей (46,52%) проголосовали против поправок. Напомним, решение о возрождении института замполитов было принято Минобороны в 2018 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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