В протестном голосовании свердловского города обвинили ракетчиков

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Всего в Свободном проживает 6335 избирателей. Проголосовали 4226 человека, при этом 31 бюллетень оказался недействителен. За поправки проголосовали 2229 человек, 1966 высказались против поправок.

Как сообщало URA.RU, Свободный стал антилидером конституционного голосования в Свердловской области: почти половина избирателей (46,52%) проголосовали против поправок.

«Мы на них никакого влияния не имеем. Выходит, замполиты так работают», — поделился собеседник агентства. На территории Свободного расквартированы части Тагильского ракетного соединения РВСН центрального подчинения (то есть, напрямую Минобороны, минуя штаб ЦВО).

В ЗАТО «Свободный» объяснили высокий процент протестного голосования. Как сообщил URA.RU источник в городской администрации, проблема пришла со стороны военных.

Военные стройными рядами пришли на избирательный участок и проголосовали против Фото: Анна Майорова © URA.RU

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