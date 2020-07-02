01 июля 2020

В протестном голосовании свердловского города обвинили ракетчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, солдаты, марш, защитная маска, почетный караул, военнослужащие цво, репетиция парада, маска на лицо, военнослужащие, коронавирус
Военные стройными рядами пришли на избирательный участок и проголосовали против Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В ЗАТО «Свободный» объяснили высокий процент протестного голосования. Как сообщил URA.RU источник в городской администрации, проблема пришла со стороны военных.

«Мы на них никакого влияния не имеем. Выходит, замполиты так работают», — поделился собеседник агентства. На территории Свободного расквартированы части Тагильского ракетного соединения РВСН центрального подчинения (то есть, напрямую Минобороны, минуя штаб ЦВО).

Как сообщало URA.RU, Свободный стал антилидером конституционного голосования в Свердловской области: почти половина избирателей (46,52%) проголосовали против поправок.

Всего в Свободном проживает 6335 избирателей. Проголосовали 4226 человека, при этом 31 бюллетень оказался недействителен. За поправки проголосовали 2229 человек, 1966 высказались против поправок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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