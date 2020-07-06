В Екатеринбурге скончался начальник ДПС ГИБДД города

Ивану Белопухову недавно исполнился 41 год Фото: Иван Белопухов ВК

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Начальник отделения дорожно-патрульной службы и розыска ОГИБДД по Екатеринбургу 41-летний майор Иван Белопухов скончался сегодня рано утром. Об этом сообщили URA.RU его коллеги.

«Белопухов умер внезапно от инсульта», — сообщили коллеги умершего. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил нашей редакции эту печальную новость. Он выразил соболезнования родным и близким коллеги и всему гарнизону ГИБДД Екатеринбурга. «Иван Евгеньевич находился на выходном дне дома и неожиданно плохо себя почувствовал. Вызвали скорую, которая доставила его в одну из клиник город, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщил Валерий Горелых.

По словам Горелых, Белопухов работал в органах с 2006 года. Начинал инспектором ДПС, а в 2008 году его работу заметили и назначили командиром пятой роты. Впоследствии он дослужился до начальника ДПС. «За время службы успел зарекомендовать себя хорошо, за что был награжден ведомственной медалью „За отличие в службе“ 3-й степени и нагрудным знаком „За отличие в службе ГИБДД“ 2-й степени», — добавил Горелых. По его данным в настоящее время руководство ГИБДД и городского УМВД решают вопрос об оказании помощи родным в организации похорон.