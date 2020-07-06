Артюхов отправил Леонида Дяченко в отпуск, после — на пенсию

Глава Надымского района Леонид Дяченко ушел в отпуск, — сообщает источник в администрации района. «Леонид Григорьевич принял это решение, чтобы дать возможность Жаромских работать без препятствий в новой должности. В районной администрации с первых же дней началось задвоение, которое было не на пользу обоим. Дяченко поступил как мудрый управленец», — рассказал собеседник.
Ранее анонсировалось, что Дяченко осенью уйдет на пенсию, а кандидатура Жаромских является в числе первых на должность главы района. «План губернатора Артюхова остался неизменным. После отпуска Леонид Дяченко уходит на пенсию. Экс-депутат ямальского парламента назначен на должность исполняющего обязанности главы района, далее ему предстоит показать себя в самый сложный период и осенью принять участие у конкурсе на должность главы района», — прокомментировал источник в правительстве ЯНАО.
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