В России на фоне коронавируса сменился главный инфекционист

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Брифинг. Михаила Мурашко, Поповой Анны, Александра Моора. Тюмень, мурашко михаил
Михаил Мурашко назначил нового специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назначил нового главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава. Главным инфекционистом России по указу Мурашко стал Владимир Чуланов.

«Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава», — сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чуланов работает профессором в Сеченовском университете. Он является руководителем рабочей группы, которая занимается разработкой рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

Ранее главным внештатным специалистом-инфекционистом Минздрава России являлась Елена Малинникова. Она занимает должность заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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