В России на фоне коронавируса сменился главный инфекционист

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назначил нового главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава. Главным инфекционистом России по указу Мурашко стал Владимир Чуланов.
«Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава», — сообщает
Чуланов работает профессором в Сеченовском университете. Он является руководителем рабочей группы, которая занимается разработкой рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.
Ранее главным внештатным специалистом-инфекционистом Минздрава России являлась Елена Малинникова. Она занимает должность заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО.
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