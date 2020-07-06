Свердловский вице-губернатор ушел на самоизоляцию. У его родственника коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, депутат, чиновник, флакон, антисептик, антисептическое средство
Сейчас чиновник ждет результатов теста на коронавирус Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Член свердловского кабинета министров, вице-губернатор Сергей Бидонько ушел на самоизоляцию из-за контакта с родственником, у которого подтвержден коронавирус, сообщил источник URA.RU.

Сам Бидонько подтвердил эту информацию URA.RU. Он сдал анализы, но еще не получил результаты.

URA.RU сообщало, что первым из свердловских чиновников на карантин во время пандемии коронавируса ушел руководитель министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Его самоизоляция была связана с возвращением из страны, где был всплеск заболеваемости. Вирус у чиновника подтвержден не был.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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