Сейчас чиновник ждет результатов теста на коронавирус Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Член свердловского кабинета министров, вице-губернатор Сергей Бидонько ушел на самоизоляцию из-за контакта с родственником, у которого подтвержден коронавирус, сообщил источник URA.RU.

Сам Бидонько подтвердил эту информацию URA.RU. Он сдал анализы, но еще не получил результаты.

URA.RU сообщало, что первым из свердловских чиновников на карантин во время пандемии коронавируса ушел руководитель министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Его самоизоляция была связана с возвращением из страны, где был всплеск заболеваемости. Вирус у чиновника подтвержден не был.