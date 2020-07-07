Первый челябинский частный пляж закрыт из-за конфликта собственников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый частный пляж Челябинска, начавший работу в 2007 году на Шершневском водохранилище, в этом сезоне не будет открыт. Причина в конфликте собственников, сообщили URA.RU собственные источники.

«Есть арендатор участка и субарендатор. У них произошел конфликт из-за денег. Поэтому пляж не открылся», — рассказал инсайдер. Связаться с арендатором и его партнером не удалось. При этом расположенный рядом еще один частный пляж «Каспийский берег» работает в обычном режиме.

В пресс-службе администрации Челябинска уточнили, что открывшиеся частные пляжи работают легально. «Пляжам, как местам отдыха людей, разрешено работать с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Но купальный сезон в этом году не открывался, купаться запрещено», — подчеркнули в мэрии.

Пляж у автомобильного кольца на Шершневском водохранилище открылся в 2007 году. Он стал первым таким не муниципальным объектом. Арендатором был ныне покойный Олег Алейников, брат бывшего вице-мэра Владимира Алейникова, приезжавшего на открытие. Пляж тогда назывался «Голден Бич» (сегодня — «Белый парус»). По вечерам там проводились опен-эйры и тематические вечеринки.

Неухоженный пляж зарос травой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Здание кафе (справа) и беседки сохранились с момента открытия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соседний пляж работает в обычном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Купальный сезон официально не открывался, на пляжах можно только загорать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU