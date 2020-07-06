Адвокаты обжалуют приговор режиссеру Серебренникову

Приговор Кирилла Серебренникова будет обжалован Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Защита фигурантов дела «Седьмой студии» решила обжаловать приговор режиссеру Кириллу Серебренникову. Сам Серебренников апелляцию не подавал, рассказала пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина РИА «Новости».

«По уголовному делу „Седьмой студии“ поступили апелляционные жалобы от осужденного Малобродского, его защиты и защиты Итина», — уточнили в суде. Котомина объяснила, что при обжаловании дело нельзя разделить для нескольких фигурантов. Теперь не важно, подаст ли апелляцию адвокат Серебренникова, приговор режиссера будет обжалован вместе с остальными.

ТАСС выяснил, что защита самого Кирилла Серебренникова не собирается подавать апелляцию. Адвокат объяснил решение тем, что режиссер устал от судов.

Серебренникова обвинили в создании преступной группировки из сотрудников «Седьмой студии» и мошенничестве с бюджетными деньгами. 26 июня 2019 года его и еще двоих человек признали виновными в хищении 129 миллионов рублей. Суд приговорил всех к условным срокам и потребовал выплатить компенсацию.

В то же время, одну из соратниц Серебренникова освободили из зала суда. На ее показаниях строилось обвинение.

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