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Ранее Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

По версии следствия, Масляева в 2011—2014 годах вместе с другими участниками группы. в числе которых были режиссёр Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, похилила деньги, выделенные на популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа». Экс-бухгалтер, как установили следователи, составляла фиктивные отчеты о деятельности группы, работала с фирмами, занимающимися обналичиванием денег. за свою работу она получила пять млн рублей.

Суд учёл, что Масляева уже отбыла свой срок в СИЗО и под домашним арестом во время следствия, пишет РИА «Новости». Бывшему бухгалтеру изначально назначили срок два года и три месяца лишения свободы. «Приговор в части наказания к исполнению не приводить», — вынесла вердикт судья. При этом, экс-бухгалтер вместе с другими осуждёнными по этому делу, должна выплатить компенсацию в сумме 129 миллионов рублей Министерству культуры РФ.

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву Мещанский суд Москвы признал виновной в мошенничестве, но освободил прямо в зале суда. Во время следствия она назвала режиссёра, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова организатором мошеннической схемы.

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