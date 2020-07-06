Свердловские политики получили оценку из Москвы за голосование

Совещание по итогам плебисцита глава ЕР Дмитрий Медведев провел лично Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 6 июля состоялось селекторное совещание руководства партии с региональными отделениями.

Как сообщил URA.RU секретарь свердловского отделения Виктор Шептий, работу единороссов Среднего Урала по организации плебисцита оценили достаточно высоко. «Совещание вел лично глава партии Дмитрий Медведев. Он всех поблагодарил за хорошую работу. Мы отчитались о подготовке 5831 наблюдателя, которые работали на избирательных участках, а также о проведении масштабной разъяснительной работы, в том числе, в соцсетях, которые для многих граждан стали главным каналом получения информации. По этому направлению Свердловская область оказалась одной из лучших», — рассказал Виктор Шептий.

Кроме того, перед единороссами выступил один из соавторов поправок — председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, который сообщил, что после принятия поправок в основной закон страны парламентариям предстоит изменить не менее 100 федеральных законов. Все они перед утверждением будут проходить процедуру общественного обсуждения, в том числе, на базе региональных заксобраний.

«Крашенинников особо остановился на законе о госсовете, сказав, что его будут разрабатывать „аккуратно и тщательно“. Думаю, эти слова станут девизом для всей последующей работы», — прокомментировал Виктор Шептий.

Ранее URA.RU писало о том, какие изменения претерпит региональное законодательство, в том числе, Устав Свердловской области. С учетом изменения федеральных законов, эта работа начнется не раньше осени.