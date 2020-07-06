05 июля 2020
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Мать жертвы пожара в «Хромой лошади» едва не хватил паралич

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина-инвалид призналась, что ей стало плохо после известия о смерти дочери Фото: depositphotos.com

Мать жертвы пожара в «Хромой лошади» Ирины Пекарской Галина рассказала о том, как приняла известие о смерти дочери. В беседе с корреспондентом URA.RU женщина призналась, что ее едва не хватил паралич. Ранее стало известно, что пролежавшая 11 лет в больнице Ирина Пекарская скончалась.

«Меня утром чуть паралич не ударил, когда я узнала о смерти Ирины», — отметила мать погибшей, добавив, что не сможет проститься с дочерью — у женщины первая группа инвалидности, она переживает, что во время похорон ей снова может стать плохо. «Я запомню ее такой, какой она была — живой», — пояснила Галина.

Похороны Ирины Пекарской состоятся в среду, 8 июля, в Березниках. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей — 13 и 11 лет — их опекуном стал брат Пекарской.

Пожар в пермском ресторане «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек. Сегодня стало известно о том, что список жертв увеличился — умерла Ирина Пекарская. В Перми установлена стела, в память о трагических событиях 11-летней давности. На памятнике выгравированы фамилии жертв трагедии и число погибших.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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