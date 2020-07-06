Мать жертвы пожара в «Хромой лошади» едва не хватил паралич

Женщина-инвалид призналась, что ей стало плохо после известия о смерти дочери Фото: depositphotos.com

Мать жертвы пожара в «Хромой лошади» Ирины Пекарской Галина рассказала о том, как приняла известие о смерти дочери. В беседе с корреспондентом URA.RU женщина призналась, что ее едва не хватил паралич. Ранее стало известно, что пролежавшая 11 лет в больнице Ирина Пекарская скончалась.

«Меня утром чуть паралич не ударил, когда я узнала о смерти Ирины», — отметила мать погибшей, добавив, что не сможет проститься с дочерью — у женщины первая группа инвалидности, она переживает, что во время похорон ей снова может стать плохо. «Я запомню ее такой, какой она была — живой», — пояснила Галина.

Похороны Ирины Пекарской состоятся в среду, 8 июля, в Березниках. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей — 13 и 11 лет — их опекуном стал брат Пекарской.

Пожар в пермском ресторане «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек. Сегодня стало известно о том, что список жертв увеличился — умерла Ирина Пекарская. В Перми установлена стела, в память о трагических событиях 11-летней давности. На памятнике выгравированы фамилии жертв трагедии и число погибших.