Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Опрошенные изданием российские специалисты, как отмечается, считают, что такие симптомы могут наблюдаться в качестве вторичных проявлений инфекции или как побочные эффекты от лекарств. «Связано это со снижением иммунитета. Заболевания полости рта могут провоцировать и лекарственные препараты, которые назначают для лечения коронавирусной инфекции. К таковым прежде всего относятся антибиотики», — сказала в беседе с изданием гендиректор Немецкого дентального имплантологического центра Марет Хашиева.

«В частности, медики из Бразилии описали возникновение язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19. Помимо этого у инфицированных могут развиться расстройство вкуса, грибок, кандидоз и другие патологические состояния во рту», — пишет газета « Известия» .

Коронавирус может вызывать ряд воспалительных процессов в ротовой полости. К такому выводу, в частности, пришли ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета.

Бразильские ученые рекомендуют обследование у стоматолога при коронавирусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно