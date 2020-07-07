06 июля 2020

Ученые выявили новые симптомы коронавируса

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Бразильские ученые рекомендуют обследование у стоматолога при коронавирусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус может вызывать ряд воспалительных процессов в ротовой полости. К такому выводу, в частности, пришли ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета.

«В частности, медики из Бразилии описали возникновение язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19. Помимо этого у инфицированных могут развиться расстройство вкуса, грибок, кандидоз и другие патологические состояния во рту», — пишет газета «Известия».

Опрошенные изданием российские специалисты, как отмечается, считают, что такие симптомы могут наблюдаться в качестве вторичных проявлений инфекции или как побочные эффекты от лекарств. «Связано это со снижением иммунитета. Заболевания полости рта могут провоцировать и лекарственные препараты, которые назначают для лечения коронавирусной инфекции. К таковым прежде всего относятся антибиотики», — сказала в беседе с изданием гендиректор Немецкого дентального имплантологического центра Марет Хашиева.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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