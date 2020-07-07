06 июля 2020

В России изменят правила продажи алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин
Если законопроект примут, каждый субъект России вправе будет самостоятельно решать вопрос о снятии действующих ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядом с медицинскими учреждениями могут разрешить розничную торговлю алкоголем. Соответствующий законопроект разработал Минпромторг России. Согласно документу, регионы РФ наделят правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

«Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — пишут «Известия».

Отмечается, что предложение рассмотрят в правительстве в третьем квартале 2020 года. Затем инициативу направят в Госдуму. Если законопроект примут, каждый субъект России вправе будет самостоятельно решать вопрос о снятии действующих ограничений.

Ранее в Совете Федерации предложили поднять минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Однако Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст выступили против введения данных ограничений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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