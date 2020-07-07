Рядом с медицинскими учреждениями могут разрешить розничную торговлю алкоголем. Соответствующий законопроект разработал Минпромторг России. Согласно документу, регионы РФ наделят правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.
«Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — пишут «Известия».
Отмечается, что предложение рассмотрят в правительстве в третьем квартале 2020 года. Затем инициативу направят в Госдуму. Если законопроект примут, каждый субъект России вправе будет самостоятельно решать вопрос о снятии действующих ограничений.
Ранее в Совете Федерации предложили поднять минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Однако Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст выступили против введения данных ограничений.
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