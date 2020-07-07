Власти РФ изменят методику помощи инвалидам

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Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко в беседе с изданием подчеркнула, что реализация предложенных мер станет возможна уже со следующего года. член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева инициативу поддержала, но указала на наличие и других проблем с ТСР. По ее словам перечень этих средств не обновлялся порядка 10 лет, поэтому в нем может не быть того, что пациенту рекомендовали врачи.

Речь идет о всех видах ТСР — технических средствах реабилитации. К ним относятся кресла-коляски, специальные тренажеры, протезы, слуховые и голосообразующие аппараты и т. д. «Теперь люди с ограниченным возможностями смогут получать ТСР, где бы они ни находились, на всей территории нашей страны. Могут спокойно выезжать на лечение, к родственникам или на учебу в другие города и области, не боясь остаться там без необходимых средств реабилитации», — объяснил газете « Известия» секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Инвалиды смогут получить протезы, слуховые аппараты и другие спецсредства по месту жительства, а не прописки. Такой законопроект разработала «Единая Россия». Об этом журналистам рассказали в Минтруде, которое активно принимало участие в работе над документом.

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